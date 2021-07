김해시, 청렴도 1등급 달성 위해 맞춤형 청렴교육 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 청렴도 1등급을 향한 부패 취약 분야 맞춤형 청렴 교육을 했다고 7일 밝혔다.

교육은 국민권익위원회에서 매년 시행하는 외부 청렴도 측정 대상인 공사, 용역, 보조금, 재?세정, 인허가 업무 담당자 100여명을 대상으로 오전, 오후로 나누어 1시간씩 진행했다.

시는 올해 청렴도 1등급으로 도약을 위해 내·외부 취약 분야를 다각도로 분석해, 실제 업무 수행과정에서 발생할 수 있는 부패 유발 상황에 적절히 대응할 수 있도록 행동강령, 청탁금지법 등 반부패·청렴 관련 주요 법령과 사례를 중심으로 교육했다.

또한 시민의 눈높이에 맞는 청렴도 향상 방안을 공유하고, 청렴한 조직문화 조성을 위한 상호 간의 소통과 구성원의 역할의 중요성을 당부했다.

정운호 감사관은 "앞으로도 조직 내 청렴 문화 정착과 청렴도 향상을 위해 다양한 맞춤형 반부패 청렴 교육을 이어가고 소통과 화합, 활기찬 청렴 조직 문화를 이끌어 나가겠다"라고 말했다.

