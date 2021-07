김부선 "이재명 잘 아는 변호사가 내 편…바지 벗을 시간 왔다"

[아시아경제 허미담 기자] 영화배우 김부선 씨가 7일 이재명 경기도지사를 향해 "이제는 당신이 그리도 좋아했던 바지 벗을 운명의 시간이 왔다"고 비꼬았다.

김 씨는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "내 편이 생겼다. 장영하 변호사께서 이재명 민사 소송 사건에 무료변론 기꺼이 맡아주신다고 한다"라며 이같이 말했다.

이어 "장영하 변호사께서는 이재명 인성을 섬세하게 잘 아시는 분이라 하늘에서 큰 선물을 받은 기분"이라고 덧붙였다.

또 그는 "강용석 변호사께서도 매우 좋아하고 흡족해하신다"라며 "너무 감사해서 그저 먹먹해서 아무 말도 할 수가 없다"고 고마움을 표했다.

앞서 이 지사는 지난 5일 열린 더불어민주당 대선후보 예비경선 TV 토론회에서 '여배우 스캔들'에 대한 해명을 거듭 요구받자 "제가 혹시 바지를 한 번 더 내릴까요. 어떻게 하라는 겁니까"라고 응수해 논란이 일었다.

한편 김 씨는 이 지사와 지난 2007년 처음 만나 약 15개월간 교제했다고 주장하고 있다. 이 지사가 결혼한 사실을 숨기고 부적절한 관계를 이어갔다는 것이다.

관련해 이 지사는 김 씨와의 관계를 부인하며 "양육비 문제를 상담한 일이 있다. 그거 때문에 집회 현장에서 몇 차례 우연히 만난 게 전부"라고 반박했다.

이에 김 씨는 2018년 9월 여배우 스캔들 의혹 당시 이 지사가 자신을 허언증 환자, 마약 상습 복용자 등으로 몰아 정신적·경제적 손해를 입었다면서 이 지사를 상대로 3억원 규모의 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했다.

또 그는 이 지사를 공직선거법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 형사 고소하기도 했다. 그러나 명예훼손 혐의에 대해서는 이후 "더 이상 시달리기 싫다"며 고소를 취하했고, 공직선거법 위반 혐의는 스캔들을 입증할만한 증거가 나오지 않아 검찰이 불기소 처분했다.

