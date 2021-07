[경찰 고위직 프로필]이규문 신임 부산경찰청장

[아시아경제 이관주 기자] 이규문(57) 서울경찰청 수사차장이 7일 신임 부산경찰청장으로 내정됐다.

경북 고령 출신인 이 청장은 계성고와 경찰대(4기)를 졸업한 뒤 1988년 경위로 임용됐다. 대구청 경비교통과장, 경북 봉화경찰서장, 서울청 광역수사대장, 서울 수서경찰서장, 서울청 형사과장 등을 역임한 뒤 경무관으로 승진해 충북청 1부장, 청주흥덕경찰서장, 경찰청 수사기획관 등을 거쳤다.

치안감으로 승진한 이후 경찰청 수사국장과 대전청장, 서울청 수사차장을 지냈다. 수사 부서를 두루 거친 경찰 내 대표적인 '수사통'으로 잘 알려져 있다. 쾌활한 성격에 꼼꼼한 업무 처리로 경찰 안팎의 신뢰가 두텁다는 평을 받는다.

