대검 "고 김홍영 검사 유족에 깊은 위로… 조직문화 개선할 것"

[아시아경제 조성필 기자] 폭행 등으로 후배 검사를 극단적 선택에 이르게 한 혐의로 기소된 김대현 전 서울남부지검 부장검사에게 실형이 선고된 데 대해 대검철창이 "엄중학고 무겁게 받아들인다"고 7일 밝혔다.

대검은 이날 기자들에게 보낸 입장문에서 "고 김흥영 검사와 유족에게 재차 깊은 애도와 위로 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다. 대검은 "이번 사건으로 국민께 심려 끼쳐드려 송구하게 생각한다"며 "법원 결정을 존중해 고 김홍영 검사 죽음이 검찰 구성원들 모두 스스로를 돌아보는 계기가 될 수 있도록 적절한 조치를 준비하고 있다"고 덧붙였다.

대검은 지난 달 발족한 '국민중심 검찰 추진단' 논의를 통해 권위주의적이고 수직적인 조직문화를 개선하기 위한 방안을 마련 중에 있다고 강조했다. 대검은 "이런 사건이 다시는 발생하지 않도록 지속적인 교육과 성찰을 게을리 하지 않을 것"이라고 밝혔다.

앞서 서울중앙지법 형사5단독 김준혁 판사는 전날 폭행 혐의로 기소된 김 전 부장검사에게 징역 1년을 선고했다. 다만 도주와 증거 인멸 우려가 없다며 법정구속하진 않았다.

