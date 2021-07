나주시 ‘퓨전 쌀 디저트반 교육’ 수료식 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 우리 쌀 소비 촉진을 위한 전문리더 육성을 목표로 추진했던 ‘달콤한 퓨전 쌀 디저트반 교육’ 수료식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 교육은 쌀과 지역 농산물을 재료로 현대인의 입맛에 맞는 디저트 음식 조리를 통해 쌀 소비 저변 확대에 앞장설 소비자, 농업인을 발굴하는데 중점을 뒀다.

사전 모집을 통해 선정한 교육생 25명을 대상으로 지난달 1일부터 이날까지 매주 화·수요일 농업기술센터 농업인교육관에서 총 12회차로 진행됐다.

주요 내용은 ‘우리 쌀의 올바른 정보 제공 및 활용법’에 대한 이론 교육과 고구마, 단호박, 수박, 호두 등 지역 농산물을 접목시킨 아침밥, 손님 접대용 디저트 제조 실습 등을 다뤘다.

교육생들은 수료식을 앞둔 지난 6일 직접 쌀로 만든 초코머핀 200개를 나주시노인전문요양원에 전달하며 참된 유종의 미를 거뒀다.

강인규 시장은 “국민 1인당 쌀 소비량이 전년 대비 2.5% 감소했고 식습관의 변화로 국내 쌀 소비시장이 갈수록 위축되고 있다”며 “쌀과 지역 농산물을 접목시킨 다양한 음식 실습 교육을 발굴해 쌀 저변 확대에 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr