목포해경 ‘찾아가는 연안 안전교실’ 운영

관내 초등학교 찾아가 구명조끼 착용·응급처치, 체험형 교육

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 여름철을 맞아 초등학생 대상 물놀이 안전 수칙과 사고 상황별 대응 요령 등을 교육하는 ‘찾아가는 연안 안전교실’을 운영한다고 밝혔다.

목포해경은 7일 오전 10시 30분에 목포시 유달동 유달초등학교 학생 30여명을 대상으로 코로나19 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 ‘2021년 안전한 물놀이를 위한 찾아가는 연안 안전교실’을 운영했다.

지난달 25일 전남 신안군 흑산 초등학교를 시작으로 오는 9월까지 관내 10개 초등학교 학생 1150여명 대상 총 43회 교육을 할 예정이다.

교육 내용으로는 물놀이 사고 발생 시 대응 요령과 응급처치술(심폐소생술, 자동심장충격기 사용법), 올바른 구명조끼 착용 체험 등이다.

목포해경 관계자는 “초등학생 등을 대상으로 물놀이 사고 예방과 해양 안전 문화 확산을 위한 맞춤형 교육을 지속해서 실시해 나갈 방침이다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr