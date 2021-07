[아시아경제 황윤주 기자] ▲진익민 씨(전 항공우주연구원 본부장) 별세, 재원·현아씨 부친상, 이동원씨 빙부상=빈소 삼성의료원 장례식장 15호실, 발인 9일 오전 9시30분. (02-3410-3151)

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr