[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 2021년 공공기관 통합채용을 한다고 7일 밝혔다.

시는 올해부터는 원서접수부터 면접전형까지 채용 전 과정을 시 주관으로 통합 시행해 채용 절차의 전문성을 더욱 강화했다.

채용인원은 4개 기관, 총 10명으로 거제해양관광개발공사 5명, 거제시문화예술재단 1명, 거제시종합사회복지관 1명, 거제시장애인복지관 3명이다.

원서접수는 20일부터 26일까지이며, 거제시 공공기관 통합채용 홈페이지를 통한 온라인 접수만 가능하다. 기관별 중복접수는 불가하다.

필기시험은 8월 7일, 면접시험은 8월 17일 시행 예정이다.

기관별 응시요건, 시험과목 등 자세한 사항은 거제시 공공기관 통합채용 홈페이지 또는 채용기관별 홈페이지에서 확인할 수 있다.

