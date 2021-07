무안소방서, 장마철 재난사고 현장 대응 ‘총력’

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박의승)는 무안군 내 장마철 집중호우 등 자연 재난에 효율적인 대처를 위한 활동에 총력을 집중해 대처한다고 7일 밝혔다.

지난 6일 호우특보가 예상되는 가운데 사전에 비상 1단계를 발령하고 수난 장비 정비 및 가용 소방 인력 1/5를 보강하는 등 대비에 집중했으며, 몽탄면 당호리 양계사 침수 등 21건의 신고에 대응해 인명피해 없이 대형 피해를 막았다.

무안소방서는 장마철 피해를 최소화하기 위해 하계 수난 구조훈련을 2회 실시하는 등 사전훈련을 마쳤으며 장마철 기간 비상 근무체계 운영, 자연재해 우려 지역이나 공사장 사전 순찰, 구조 보트나 수중 펌프 등 풍수해 대응을 위한 구조장비 사전 점검을 통해 현장 대응을 빈틈없이 하고 있다.

