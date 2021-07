피해 농가·상인 위로

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 집중호우 피해 현장을 살폈다.

7일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 해남 현산면 백포리 경수들녘, 진도 진도읍 조금시장 등 집중호우 피해현장을 긴급 방문해 피해실태를 점검하고, 시름에 빠진 피해농가와 상인을 위로했다.

지난 5일부터 전남에는 남부 해안지역을 중심으로 집중호우가 내렸다. 지역별 강우량은 해남 403㎜를 비롯해 강진 378㎜, 보성 364㎜, 진도 323㎜ 등을 기록했다.

김 지사는 “모내기를 한 지 한 달 정도 된 시기에 피해를 입은 농민들과 코로나19로 어려운 시기에 부담이 가중된 상인들에게 위로의 말씀을 드린다”며 “집중호우로 인한 피해가 최소화되도록 다각적인 지원방안을 마련하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr