[골프토픽] 임성재와 박인비 출격…도쿄 올림픽 출전 선수 ‘확정’

올해 도쿄 올림픽 골프 종목에 출전할 한국 남녀 선수들이다. 국제골프연맹(IGF)은 7일(한국시간) 도쿄 올림픽에 나설 남녀 60명씩의 선수 최종 명단을 발표했다. 남자 6월21일, 여자는 6월28일자 세계랭킹 기준이다. 한 나라에서 2명이 출전할 수 있다. 다만 세계랭킹 15위 이내 선수들은 한 나라에서 최대 4명까지 등판이 가능하다. 한국은 남자부 임성재(23)와 김시우(26·이상 CJ대한통운)가 출격한다.

여자부는 고진영(26)과 박인비(33·KB금융그룹), 김세영(28·메디힐), 김효주(26·롯데)이 뽑혔다. 박인비와 김세영은 2016년 리우 올림픽에 이어 2회 연속 출전이다. 남자부는 35개국, 여자부는 36개국이다. 대륙별로 살펴보면 유럽이 53명으로 가장 많고, 아시아 30명, 아메리카 26명, 오세아니아 6명, 아프리카 5명 순이다. 리우 올림픽에서는 남자부 저스틴 로즈(잉글랜드), 여자부 박인비가 금메달을 따냈다.

