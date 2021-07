[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군은 청년들의 자발적 참여에 따른 공개추첨으로 '하계 대학생 행정체험일자리사업' 대상자를 선발했다고 7일 밝혔다.

군은 공개모집을 통해 22개 부서 147명의 신청을 받았으며, 선발자 43명과 대기 후보 5명을 포함해 총 48명이 선발됐다.

이들은 12일부터 8월 13일까지 각 부서에서 공공행정 업무를 경험함으로써 군정의 이해도와 관심도를 높이는 것은 물론 공익적 가치 실현에 이바지하게 된다.

박지현 인구청년정책담당은 "이번 일자리사업은 본인의 역량을 쌓고 사회인으로서 값진 경험을 얻을 기회가 될 것이다"며 "참여 청년들이 군을 위해 군정에 함께한다는 마음으로 적극적으로 임할 것을 부탁드린다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr