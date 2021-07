SK넥실리스, 말레이 계열사 주식 2550억원에 추가취득

[아시아경제 황윤주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 6,000 등락률 +3.88% 거래량 523,097 전일가 154,500 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 SKCFT홀딩스, 2550억원 규모 SK넥실리스 주식 추가 취득SK넥실리스, 정읍시와 시그니처 명물 만들어 지역경제 활성화[클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대 close 는 종속회사인 SK넥실리스가 말레이시아의 전지용 동박 제조 계열사(SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD.)의 주식 937만6035주를 약 2550억원에 추가 취득한다고 7일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 6,000 등락률 +3.88% 거래량 523,097 전일가 154,500 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 SKCFT홀딩스, 2550억원 규모 SK넥실리스 주식 추가 취득SK넥실리스, 정읍시와 시그니처 명물 만들어 지역경제 활성화[클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대 close 는 이번 주식 취득의 목적을 "주주배정 유상증자 참여"라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr