서울 학교 확진자 32명 증가…성동구 중학교 누적 11명

성동구 중학교 7명 추가 확진…총 11명

용산구 중학교·노원구 초등학교 1명씩 추가 확진

[아시아경제 한진주 기자] 서울 학교 코로나19 확진자 수가 하루 만에 32명 증가했다. 성동구와 용산구 소재 중학교에서도 교내 감염으로 추정되는 집단감염으로 인해 추가 확진자가 발생했다.

7일 서울시교육청에 따르면 이날 0시 기준 코로나19 확진 학생은 3087명이다. 전날보다 중학생 17명, 초등학생 8명, 고등학생 6명, 유치원생 1명 등 32명이 추가됐다.

성동구 A중학교에서는 관련 학생 확진자가 7명 추가됐다. 지난 5일 학생 4명이 최초 확진 판정을 받은데 이어 7명이 추가로 확진되면서 총 11명으로 늘었다. 이 학교는 9일까지 전면 원격수업을 진행한다.

용산구 B중학교에서도 지난 3일 학생 1명이 최초 확진된 후 누적 확진자가 8명으로 늘었다. 4일에 학생 3명과 교직원 1명이, 5일(2명)과 6일(1명)에 확생 확진자가 추가로 발생했다. B중학교는 12일까지 원격수업을 한다.

집단감염이 발생한 노원구 C초등학교에서도 확진자가 1명 더 늘었다. 지난 2일에 8명의 학생이 확진됐고 접촉자를 대상으로 검사한 결과 3일에 1명, 6일에 1명이 추가로 확진됐다. 누적 확진자는 총 10명이다. 이 학교는 2일부터 15일까지 원격수업을 진행하기로 했다.

