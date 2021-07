[아시아경제 황윤주 기자] 현대삼호중공업이 영암군 저소득층의 건강한 여름나기를 위해 쿨(COOL) 꾸러미를 전달했다고 7일 밝혔다. 꾸러미는 김치, 삼계탕, 모기퇴치제 등 10여 종의 다양한 물품이 담겼다.

총 1500만원 상당의 기부금으로 중위소득 100% 이내의 150가구에 각 읍면사무소 사회복지사를 통해 배부했다.

현대삼호중공업 관계자는 "때 이른 폭염으로 생활고와 무더위란 이중고를 감당해야 하는 취약계층에 여름용품을 전달해 안전하고 건강한 여름나기를 지원하고 싶었다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr