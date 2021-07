[아시아경제 지연진 기자] KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 5,600 전일대비 130 등락률 +2.38% 거래량 319,673 전일가 5,470 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 KC그린홀딩스 "자회사 KC코트렐 주식 89억원에 추가취득"[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 는 자회사인 KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 7,580 전일대비 250 등락률 +3.41% 거래량 388,612 전일가 7,330 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 [이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정KC코트렐, 대만전력공사로부터 4657억 규모 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 의 경영권 유지를 위해 유상증자 청약(120%)을 통해 154만7330주(88억원 상당)를 취득하기로 결정했다고 7일 공시했다. 취득 후 지분dbfdms 34.67%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr