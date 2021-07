外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감

코스닥은 순항…한때 1050 돌파하기도

[아시아경제 이민우 기자] 3300대를 구가하던 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 3280대로 하락 마감했다. 다만 코스닥은 장초반부터 견조한 강보합세를 유지하며 장을 마쳤다.

7일 코스피는 전날 대비 0.60%(19.87포인트) 떨어진 3285.34에 마감했다. 3303.59로 약보합 개장 이후 낙폭을 넓혀갔다. 오후 한때 3277.66까지 내려가기도 했다.

개인이 지난 1일 이후 처음으로 1조원대 순매수를 보였지만 외국인과 기관의 동반 매도가 지수를 끌어내린 것으로 보인다. 이날 코스피 시장에서 개인은 1조1167억원어치를 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 3418억원, 8351억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 떨어졌다. 보험(-1.45%), 금융업(-1.34%), 섬유·의복(-1.33%), 건설업(-1.24%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 종이·목재(5.69%), 서비스업(0.54%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 하락했따. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 4,000 등락률 -1.69% 거래량 1,113,266 전일가 236,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락현대차 아이오닉 5, 英 오토 익스프레스 선정 '올해의 차'코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close 의 낙폭이 -1.69%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 -1.20% 거래량 2,207,319 전일가 125,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-1.20%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 900 등락률 -1.01% 거래량 2,126,947 전일가 88,700 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락신형 스포티지 '대박' 예고, 사전계약 첫날부터 1만6000대코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close (-1.01%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 845,000 전일대비 5,000 등락률 -0.59% 거래량 62,875 전일가 850,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.59%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 15,753,985 전일가 81,200 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 삼성은 '반도체', LG는 '가전' 효과…2분기 동반 매출 신기록(종합2보)2분기 '어닝 서프라이즈' 삼성전자, 반도체가 다했다(종합)하반기에도 반도체가 대장…삼성전자 투자 전략에 쏠린 눈 close (-0.49%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 300,582 전일가 267,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.19%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 138,563 전일가 873,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.11%) 등의 순서였다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 3,500 등락률 +2.22% 거래량 4,380,982 전일가 157,500 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 4차 대유행 돌입! ‘언택트株’ 다시 시작합니다카카오 ‘빵빵’ 터진다! 숨 고르는 코스피…3280대로 하락 close (2.22%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 417,500 전일대비 8,000 등락률 +1.95% 거래량 659,358 전일가 409,500 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 카카오 ‘빵빵’ 터진다! 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close (1.95%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 2,000 등락률 +0.27% 거래량 342,116 전일가 747,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (0.27%) 등은 올랐다.

반면 코스닥은 강보합세를 유지하며 마감했다. 전날 대비 0.23%(2.40포인트) 오른 1047.36에 장을 마친 것이다. 장중에는 2000년 '닷컴버블' 이후 최고치인 1050.31을 기록하기도 했다.

코스닥 시장에서는 외국인 홀로 1592억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1345억원, 120억원을 순매도했다.

코스피 시장과 달리 상승한 업종이 상대적으로 더 많았다. 정보기기(1.83%), 의료·정밀기기(1.81%), 종이·목재(1.69%), 제약(1.47%) 등이 올랐다. 비금속(-2.10%), 방송서비스(-1.53%), 금속(-1.47%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 종목도 대부분 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 10,900 등락률 +13.81% 거래량 8,147,413 전일가 78,900 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 “휴먼엔” 후속주 大공개!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 예방 물질 개발 성공! ‘원샷’ 백신 등장! close 의 상승폭이 13.8%로 가장 컸다. 이어 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 369,100 전일대비 9,300 등락률 +2.58% 거래량 85,184 전일가 359,800 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (2.58%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,100 등락률 +1.43% 거래량 617,188 전일가 77,100 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (1.43%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 218,100 전일대비 2,200 등락률 +1.02% 거래량 183,519 전일가 215,900 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (1.02%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,400 전일대비 1,600 등락률 +0.97% 거래량 219,888 전일가 164,800 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (0.97%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,600 전일대비 250 등락률 +0.73% 거래량 1,074,891 전일가 34,350 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (0.73%) 등의 순서였다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,800 전일대비 4,100 등락률 -2.23% 거래량 219,578 전일가 183,900 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 실적행진 방송株...증권가 "여전히 싸다"숨 고르는 코스피…3280대로 하락[클릭 e종목] “CJ ENM, 방송·OTT가 성장 이끈다” close (-2.23%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 1,000 등락률 -1.05% 거래량 370,486 전일가 95,300 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-1.05%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,500 전일대비 600 등락률 -0.79% 거래량 1,345,265 전일가 76,100 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.79%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,200 전일대비 500 등락률 -0.44% 거래량 439,665 전일가 114,700 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신외국인·기관 ‘사자’에…코스피 상승세 close (-0.44%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr