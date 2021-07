[아시아경제 지연진 기자] 한국거래소는 7일 아이톡시 아이톡시 052770 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,180 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 거래소, 아이톡시에 개선기간 1년 부여와이디온라인, 33억 규모 전환사채 발행 결정[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일 close 에 대한 1년 개선기간이 종료됨에 따라 15일이내에 개선계획 이행내역서와 개선계획 이행결과에 대한 전문가 확인서 등을 제출받은뒤 20일 이내 기업심사위원회를 개최해 상장폐지 여부를 심의의결할예정이라고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr