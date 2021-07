신안군, 개체 굴 양식산업 메카 위한 ‘전문인력’ 육성

개체 굴 양식학교 입교식 성황리 개최

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 지난 5일 1004 회의실에서 2021학년도 제2기 개체 굴 양식학교 입교식을 성황리에 개최하고 본격적인 교육에 들어간다고 7일 밝혔다.

이날 입교식에는 귀어자, 농업인 그리고 전업을 희망하는 어업인으로 구성된 24명의 입교생과 개체 굴 양식 학교장인 신안군수를 비롯한 군의원, 유관 기관장, 관계 공무원 등 50여 명이 참석한 가운데 개최됐다.

이번 교육은 개체 굴 종자생산과 양성, 유통 판매까지 현장 실무중심 교육프로그램으로 6개월 동안 토론식 이론수업과 현장실습, 선진지 견학 등 차별화된 알찬 프로그램으로 운영된다.

특히, 개체 굴 양식에 대한 이해도를 높이고자 이론강의에 그치지 않고 전국 최초로 구축된 선진화된 개체 굴 전용 종자 배양장과 유통처리장 그리고 군에서 운영 중인 7개소의 시범양식장을 방문해 현장실습 등 체험형 교육으로 진행돼 더욱더 큰 기대를 모으고 있다.

또한 교육 수료 후에도 어업면허 확보, 수협·어촌계 가입, 양식 기자재 지원 등 고부가가치 개체 굴 양식 산업화의 조기 정착을 위해 관계부처와 관계기관과의 긴밀한 협의 체계를 구축, 적극적으로 지원할 계획이다.

박우량 군수는 “어려운 시기에 새로운 도전을 하는 교육생들에게 감사하고 환영한다”며 “사계절 출하가 가능한 고부가가치 친환경 3배체 개체 굴 양식의 최적지인 신안군의 드넓은 갯벌에서, 새로운 소득 창출과 청년 일자리 제공, 외화수입원의 견인역할을 위해 모든 역량을 다하겠다”고 말했다.

