[아시아경제 지연진 기자] 제일제강 제일제강 023440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,660 전일대비 150 등락률 +4.27% 거래량 2,836,532 전일가 3,510 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 제일제강, 상반기 매출 380억으로 전년대비 175%↑… “6월 최대 매출 기록”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일제일제강, 모든 송사 해소… “매출 700억 달성 목표” close 은 올해 2분기 매출액이 전년동기대비 158.0% 증가한 220억원을 기록했다고 7일 공시했다.

