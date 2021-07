경찰 치안정감 인사 단행…서울경찰청장 최관호·경찰청차장 진교훈·부산청장 이규문(2보)

속보[아시아경제 이관주 기자] 정부는 7일 최관호 경찰청 기획조정관을 서울경찰청장으로 내정하는 등 경찰 치안정감 인사를 단행했다.

진교훈 전북경찰청장은 경찰청 차장, 이철구 충남경찰청장은 경찰대학장, 이규문 서울경찰청 수사차장은 부산경찰청장, 송민헌 경찰청 차장은 인천경찰청장으로 각각 내정됐다.

