조광한 시장, "경기도, 남양주시 공무원 불법 사찰" 제기

[아시아경제 라영철 기자] 조광한 남양주시장이 7일 '하천·계곡 정비 사업 정책 표절 논란'과 관련해 '남양주시 공무원에 대한 경기도의 불법 사찰'을 제기하고 나섰다.

조 시장은 이날 경기도 반박에 대해 "당사자 동의 없이 무단으로 아이디와 댓글 정보를 수집하고 관리하는 것은 개인의 사상과 행동을 감시하려는 명백한 불법 사찰"이라며 이같이 주장했다.

이어 "이는 헌법에서 보장한 개인 사생활의 비밀과 자유 및 표현의 자유 등 인간으로서 누려야 할 당연한 기본권을 침해하는 심각한 범죄 행위"이라고 강조했다.

앞서 경기도는 이날 오전 '하천·계곡 정비사업을 경기도가 정책 표절했다'는 조 시장의 주장에 대해 "최초 시행 여부는 중요하지 않다"고 반박하며 "남양주시장의 다양한 주장들은 시장의 단순한 주장일 뿐 시 행정과 경기도 광역 행정을 단순 비교하는 것은 의미가 없다"고 일축했다.

이 같은 도의 반박으로 전날(6일) 조 시장이 입장문을 통해 "이번 일을 계기로 앞으로는 제발 이런 식의 '정책 표절'이 재발되지 않는 사회를 소망해 본다"라며 일단락되는 듯했던 논란이 가라앉기는커녕 양 측의 기조는 정면으로 맞선 형국이다.

조 시장은 "경기도 조사 담당자는 우리 시 직원에게 불법 계곡 정비가 경기도 하천 정원화 공모 사업으로 이루어진 것인데 왜 남양주시가 최초라는 댓글을 달았냐고 추궁했다"고 주장했다.

이어 "경기도는 특별 조사 기간 중 계곡 정비나 특별조정교부금 등의 정책 관련 보도 자료에 통상 2~3개월에 걸쳐 평균 3개 정도의 일회성 댓글을 작성한 직원들의 포털 사이트 아이디를 추적하고 사찰했다"고 덧붙였다.

그러면서 "조사 담당자 앞에서 포털 사이트에 강제로 로그인시키고 본인 아이디가 맞냐고 자필 서명을 강요한 건 한 번쯤 눈 감고 넘어갈 수도 있었다"고 했다.

조 시장은 그러나 "하위직 공무원들을 대상으로 '혼자 뒤집어쓰지 말고 윗선을 대라', '댓글을 다는 건 현행법 위반이다' 등의 말을 하며 수사기관마냥 심문했다"고 전했다.

또한, "다른 직원이 이미 삭제했었던 댓글 내역을 보여주고 남 걱정이나 할 때가 아니라며 직원들 사이를 이간질하고 답변을 강요한 행위는 공직자로서의 자질을 의심하지 않을 수 없다"고 강조했다.

조 시장은 특히, "(이재명) 도지사가 (여권) 대권 후보 1위로 올라간 시점에 누군가의 지시에 의해 작성한 조직적인 댓글로 몰아갔다"면서 "도지사 비판은 공무원의 정치적 중립 의무와 선거법을 위반한 범법 행위라고 협박하고, 반대로 도지사 칭찬은 괜찮고 합법이라고 말한 경기도 감사관실의 태도를 어떻게 받아들여야 할까요? 이 어처구니없는 태도를 전해 듣는 순간 제 귀를 의심했다"고 전했다.

이어 "대한민국에 정의가 조금이라도 남아 있다면 약자를 대상으로 마구잡이로 휘두르는 칼날에 대해 그에 상응하는 처벌이 반드시 이루어지리라 간절히 소망해 본다"고 이 지사와 도를 겨냥해 직격 했다.

조 시장은 도의 반박에 앞선 6일 "이 사업을 누가 '최초'로 했는지는 중요치 않다. 오직 더 많은 국민의 복리(福利)만 바랄 뿐"이라며 "우리 시의 성과를 도지사의 치적으로 둔갑시켜 버리는 경기도의 행태에는 동의할 수 없다"고 밝힌 바 있다.

한편, 남양주시는 이재명 도지사와 경기도 감사관실 담당자들을 직권 남용 및 개인정보 보호에 관한 법률 위반으로 고발한 상태다.

