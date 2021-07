박우량 신안군수 “청년이 돌아오는 1004섬 신안 건설하겠다”

민선 7기 3주년 신안 군정 주요성과 보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 7일 오전 11시 민선 7기 3주년 신안 군정 주요성과 보고회를 개최했다.

보고회 주요 내용은 ▲첫째도 소득, 둘째도 소득, 셋째도 소득 ▲친환경 농수축산업 육성 ▲행정복지와 명품교육 ▲맞춤형 교통복지로 편리한 신안 ▲세계적 해양 생태의 중심 신안 ▲해양 문화예술과 관광·레저 중심 신안 ▲1004섬 사계절 꽃피는 섬 컬러마케팅 ▲신재생에너지 사업 및 신성장 동력산업 집중육성 ▲LPG 배관망 지원사업 등을 통해 희망과 소득이 넘치는 신안 비전을 제시했다.

박우량 군수는 “14개 읍·면 24개의 미술관, 박물관 및 복합문화관광타운 건립을 위한 1도 1뮤지움 사업을 추진해 저녁노을미술관, 조희룡미술관, 1004섬 수석미술관 등 12개소는 완료했다”며 “나머지 12개소는 현재 추진 중에 있으며, 섬 문화 예술의 성공사례를 제시해 가고 있다”고 밝혔다.

그는 이어 “사계절 꽃피는 1004섬 조성을 위해 1섬 1테마 수종을 심어 바다 위 정원을 만들고, 섬에 색을 더한 지역별 색채사업인 컬러마케팅도 세계적 언론사의 극찬을 받고 있다”고 강조했다.

특히 “전국 최초로 실현된 ‘신재생에너지 개발이익 공유제’와 다양한 귀촌 정책을 펼쳐 인구가 증가하는 기적을 만들었다”며 “인구 고령화와 지방소멸 위기 고위험군에 포함된 신안군이 7년 만에 처음으로 지난 6월 기준 79명 순 증가했다고 말했다.

그러면서 “만 30세 이하는 전입 시 바로 태양광 배당금을 받을 수 있어 많은 청년층이 유입될 것으로 예상되고, 오는 2030년까지 세계 최대 8.2GW 해상풍력단지를 조성해 3000여억 원의 주민소득이 창출될 수 있도록 차질 없이 추진할 계획이다”고 덧붙였다.

또한 “소득증대를 위한 농·수·축산업 각종 시책추진, 삶의 질 향상을 위한 주민복지 실현, 흑산공항 건설, 섬 주민 정주 여건 개선사업, 지역개발 사업을 지속해서 추진하고, 신안군 관계기관 이전 및 신축 등을 통한 신안의 미래 발전 방향”을 설명했다.

박우량 군수는 “신안군이 가지고 있는 섬, 청정갯벌, 생태자원을 활용해 문화를 향유하고, 바람과 햇빛의 무한한 자원이 군민들의 평생 연금으로 돌아가도록 하고 계속해서 새로운 소득원을 창출해 군민들이 잘 살고, 청년이 돌아오는 1004섬 신안을 위해 민선 7기 남은 1년 모든 역량을 집중하겠다”고 포부를 밝혔다.

