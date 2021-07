구인모 거창군수 창동초등학교서 진로 체험 특강 진행

군수가 되기까지 도전과 성취의 연속, 하면 안 되는 것이 없다는 신념으로 임해



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 7일 창동초등학교 체육관에서 6학년 재학생 130여명을 대상으로 진로 체험 특강을 가졌다.

이번 특강은 창동초등학교 진로 체험 교육의 목적으로 마련됐으며, 그동안 각계각층의 명사를 초청해 강의를 진행해 왔다.

이날 강의는 학생들이 군수라는 직업에 대해 궁금한 점이 많다는 학교 측의 요청에 따라 이뤄졌다.

한편 구 군수의 성장기, 군수로서 힘든 점과 보람 있었던 일, 군에서 하는 일, 군수와의 대화 시간으로 이뤄졌다.

구인모 군수는 거창군 9급 공무원을 시작으로 거창군 부군수, 경남도 문화관광 체육국장을 거쳐 지난 2018년 제43대 거창군수에 당선됐다며 도전과 성취의 연속이었으며, 하면 안 되는 것이 없다는 신념으로 살아왔다고 말했다.

군수로서 가장 힘들었고 보람된 일로는 거창국제연극제 정상화, 거창구치소 건립, 거창지원·지청 법조타운 내 이전, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 인구문제 해결을 꼽고 구체적으로 설명했다.

구 군수는 “미래를 책임질 학생들과 소통 할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “학생들의 안전하고 쾌적한 교육환경과 면학 분위기 조성을 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

끝으로 “학생들의 눈높이에 맞는 정책개발을 통해 명품교육 도시로서의 거창의 명성을 이어가겠다”는 포부를 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr