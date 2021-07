내장산국립공원백암사무소, 건강 나누리 캠프 참여자 모집

환경성질환, 취약계층, 관심 가족 대상 건강 나누리 프로그램 운영





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소(소장 이재원)는 ‘2021년 국립공원과 함께하는 건강 나누리’ 프로그램의 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다.

국립공원 건강 나누리 캠프는 아토피, 천식, 비염 등 환경성질환 환아 가족, 취약계층에 전문가 강의, 자연생태 체험 등을 제공하고 환경성질환의 예방과 관리법을 공유하기 위한 프로그램이다.

내장산국립공원백암사무소는 오는 7월부터 9월까지 총 9회에 거쳐 건강 나누리 캠프를 운영할 계획이다. 참가 신청과 자세한 내용은 국립공원공단 누리집에서 확인할 수 있다.

백충열 탐방시설과장은 “건강 나누리 캠프는 환경성질환으로 힘들어하는 아동에게 국립공원의 자연 체험을 통한 스트레스 감소와 환경성 질환의 올바른 예방정보를 제공할 것이다”며 많은 분의 참여를 부탁했다.

