중기 옴부즈만, 동행세일 응원차 전통시장 방문

[아시아경제 김종화 기자] 박주봉 중소기업 옴부즈만(차관급)은 '대한민국 동행세일'을 맞아 소상공인을 격려하기 위해 7일 서울 은평구 연서시장을 방문, 라이브 쇼핑을 참관하고, 애로사항도 청취했다.

대한민국 동행세일은 코로나19로 인한 경제위기 극복과 내수 촉진을 위해 대형 유통업체, 전통시장, 소상공인 등 다양한 주체들이 참여해 전국단위로 진행되는 대규모 할인행사로 6월 24일부터 7월 11일까지 18일간 진행된다.

연서시장은 코로나19 확산 방지를 위해 '동행세일 라이브 쇼핑'을 자체 기획해 동행세일에 참여하고 있는 전통시장으로, 떡류·견과류 등 주로 식재료를 온라인을 통해 판매하고 있다.

박 옴부즈만은 이날 연서시장에서 참기름 등 물품을 구매하고, 시장에서 진행하는 라이브 쇼핑 '달달한 라이브'를 직접 참관했다. 또 시장 상인회를 찾아 연서시장의 현황을 점검하고, 상인들로부터 현장 애로사항도 청취했다.

박 옴부즈만은 "어려운 상황에서도 대한민국 동행세일에 참여해주셔서 감사드린다"면서 "시장과 소상공인 자영업자를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr