경남도, 이건희 기증관 서울 건립에 '유감'

"정부는 국립문화시설 확충 등에 대한 현실성 있는 대안을 마련하라"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 7일 국가기증 이건희 소장품관(이건희 기증관)의 건립 후보지로 서울 용산과 송현동 2곳으로 결정한 정부의 방침에 대해 입장문을 내고 유감을 표했다.

앞서 도는 국가의 주요 문화시설이 수도권에 집중돼 있는 점을 지적하며 기증관 만큼은 동남권에 건립될 수 있도록 꾸준히 건의해왔다.

하지만 정부는 이날 유족들의 기증 취지 존중 등을 이유로 서울 건립을 결정했다.

이에 도는 "이를 지켜보는 지방은 또다시 좌절감을 느낄 수밖에 없다"며 "정부는 더 이상 지방의 문화예술에 대한 갈증과 기대, 문화분권에 대한 요구를 외면해서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "정부는 국립현대미술관 남부관 건립을 비롯한 국립문화시설 확충 등에 대한 보다 구체적이고 현실성 있는 대안을 마련하라"고 요구했다.

