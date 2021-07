금융위, 우수 대부업자에 온라인중개 허용한다

대부업법·금융소비자보호 감독규정 개정안 의결

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 7일 서민금융 우수 대부업자를 선정해 저신용자의 원활한 자금 공급을 돕도록 하겠다고 밝혔다. 우수 대부업자에 한해 온라인대출중개플랫폼 이용과 관련한 규제를 풀어주는 것이 골자다.

금융위는 이날 제13차 정례회의를 열어 이 같은 내용을 담은 '대부업법 감독규정 및 금융소비자보호에 관한 감독규정 개정안'을 서면 의결했다고 밝혔다. 개정안은 이날 시행된 법정 최고금리 인하에 따른 대부업권의 신용 공급 감소 우려를 최소화하기 위한 후속 조치의 일환이다.

금융위는 우선 금융관련법령 준수 여부 및 저신용자 신용대출 실적 등을 종합적으로 고려해 우수 대부업자를 선정하기로 했다. 선정 기준은 ▲최근 3년간 위법 사실이 없고 ▲저신용자 신용대출 비중이 70% 이상 또는 금액이 100억원 이상 ▲최근 1년 내 선정 취소 사실이 없는 업체다.

매년 2월과 8월 두 차례에 걸쳐 금융감독원에 신청하면 심사를 거쳐 홈페이지 공고를 통해 선정 여부를 안내할 방침이다.

선정된 우수 대부업자에 대해선 온라인대출중개플랫폼에 대부업 대출까지 포함해 비교 및 제공할 수 있도록 허용한다. 금융위는 서민금융 우수 대부업자들은 비교적 수수료가 저렴한 온라인대출중개플랫폼의 중개를 통한 대부가 가능할 것으로 기대하고 있다.

특히 금융위는 서민금융 우수 대부업자에 대한 규제 합리화가 시장에 안착할 수 있도록 은행권 및 온라인대출중개플랫폼업권과 적극 협의해나가기로 했다. 서민금융 우수 대부업자에 대해서는 은행 내규상 거래금지 규정의 폐지를 권고할 계획이다. 또 서민금융 우수 대부업자를 중개하려는 플랫폼에 대해서도 금감원·대부협회와 협조해 대부중개업 등록·관리를 지원할 방침이다.

아울러 대부업법 감독규정을 통해 협회를 통한 자율규제가 활성화될 수 있도록 비가입 업체의 등록 신청 시 가입 서류를 제출하도록 해 협회 가입을 유도하기로 했다.

금융당국 관계자는 "금감원은 신청서가 접수되는 대로 심사해 서민금융 우수 대부업자를 최종 선정할 방침"이라며 "신청을 원하는 대부업자는 다음 달 15일까지 신청하면 된다"고 설명했다.

