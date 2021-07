김해시, 농림부와 손잡고 동부권 농촌지역 생활환경 개선 나서 … 611억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 농림축산식품부와 2025년까지 김해 동부권 농촌지역개발사업에 611억원 투자 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

농촌협약은 농림부와 지자체가 협약을 통해 농촌지역 개발사업을 총괄 지원하는 제도로, 시는 기초생활 서비스 보유율과 접근성 등을 고려해 가장 취약한 지역인 동부 생활권(생림·상동·대동면)을 대상 지역으로 신청해 지난해 6월 선정됐다.

협약에 따라 올해부터 5년간 국비 340억원, 도비 37억원, 시비 233억원 등을 투입해 문화·복지·행정·보건·보육 분야 14개 사업으로 구성된 생활 SOC 복합단지를 조성한다.

이번 사업이 완료되면 도심으로 가지 않고도 면 소재지 등에서 기초생활 서비스를 받을 수 있게 돼 지역 내 소비가 이뤄지면서 농촌경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

시는 내년 상반기까지 주민 의견을 수렴해 기본 및 실시 설계를 수립하고 하반기에 착공해 2025년까지 완공할 계획이다.

이날 협약식에는 농림부의 농촌협약 시범사업에 선정된 김해시 등 12개 지자체 단체장이 참석했다.

허성곤 시장은 "이번 사업을 마중물 삼아 쇠퇴하고 있는 농촌지역의 정주 여건을 개선하고 농촌경제를 활성화해 농촌의 새로운 미래를 제시, 살고 싶은 희망 도시 건설에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

