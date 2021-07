함양산삼항노화엑스포 무더위를 이겨낼 함양 산삼 레시피 이벤트 진행

여름철에는 원기함양해 줄 함양 산삼이 제격!



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회가 무더운 여름을 맞이해 ‘원기함양’ 이벤트를 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램)에서 진행한다.

이번 이벤트는 함양의 산삼을 활용한 레시피를 공유하는 이벤트로 나만의 참신한 산삼 레시피를 댓글로 남기면 지리산 청정구역에서 자란 함양 산삼을 집으로 배달해 준다.

나만의 산삼 레시피를 뽐내는 ‘원기함양’ 이벤트는 총 두 차례로 나누어 진행된다.

1차 이벤트는 2~12일까지 레시피 아이디어를 공유하는 10명에게 함양 산삼을 경품으로 제공한다.

27일부터 진행되는 2차 이벤트에서는 1차 이벤트 당선자들의 산삼 레시피 경연대회가 펼쳐진다.

1차 이벤트 당첨자들이 제작한 산삼 요리 영상을 보고 내가 직접 만들어보고 싶거나 먹어보고 싶은 레시피에 댓글을 남기면 댓글 1개가 득표수 1개로 인정된다.

모든 이벤트는 페이스북과 인스타그램에서 동시 진행되며, 이벤트 당첨자는 각각의 플랫폼별로 선정한다.

엑스포 김종순 사무처장은 “여름을 맞이해 건강과 재미 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 이벤트를 준비했다”며 “건강도 챙기며 즐겁게 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr