리니지 원작 만화 첫 컷, NFT 경매 출품

[아시아경제 부애리 기자] 위믹스 옥션에 리니지 지식재산권(IP) 최초의 대체 불가능한 토큰(NFT)이 출품 된다.

NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 콘텐츠에 고유한 인식 값을 부여한 것이다. 가상화폐와 함께 투자 대상으로도 인기를 끌고 있다.

이번 출품 되는 NFT는 신일숙 작가의 '리니지' 원작 만화 1권 1화 첫 컷이다.

만화 '리니지' 1권 1화 두 페이지에 걸쳐 실린 원화를 초고화질로 스캔해 배경음악과 함께 이 그림에 담긴 의미를 들려주는 작가의 목소리까지 담았다.

경매는 오는 12일 오후 6시부터 14일 오후 9시까지 진행된다. 위믹스 토큰과 클레이로 참여할 수 있다. 경매 마감을 한 시간 앞둔 14일 오후 8시부터 신일숙 작가가 직접 출연하는 경매 라이브 커머스가 중계된다.

김석환 위메이드트리 대표는 "위믹스 NFT 옥션을 작품성과 의미를 갖춘 NFT를 접할 수 있는 공간으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

