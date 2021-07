이상익 함평군수, 군정 철학 반영 ‘능력·공정 파격 인사’ 눈길

함평군, 승진 75명·전보 130명 등 223명 인사 단행

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 민선 7기 이상익 함평군수가 지난해 취임 이후 ‘청렴’을 제1의 가치로 두고 군정을 수행 중인 가운데 최근 이 군수의 군정 철학을 반영, 공정하고 파격적인 인사를 단행했다.

7일 군에 따르면 2021년 하반기 정기인사 승진 요인에 따라 지난 5일 자로 총 75명을 승진 의결했다.

하반기 정기인사는 승진 74명, 직위 승진 1명, 전보 130명, 파견 2명, 복직 16명 등 총 223명을 대상으로 진행했다.

이번 인사는 퇴직, 공로연수, 교육 파견 등으로 발생한 결원을 승진과 신규 임용 등으로 충원했다.

군 관계자는 “전보 대상은 개인의 희망을 고려한 부서 배치를 하되, 조직 안정성과 업무 성과 제고를 위해 개인의 역량과 성과를 고려해 적재적소에 배치했다”고 밝혔다.

먼저 발탁 임용에 대해서는 그동안 행정직 공무원들의 전유물로 인식됐던 총무과장(5급) 자리에 지방사회복지사무관인 정화자 과장을 전보했다. 직렬별 보직 고정관념을 타파하고 사회복지 분야 여성 사무관으로서 정 과장의 역량을 인정, 주요 보직에 전진 배치했다.

또 한 분야에만 머물러 있었던 직원들에 대해선 순환 근무를 통해 새로운 업무의 경험을 쌓도록 하고, 군정 전반의 발전을 꾀하도록 했다.

이상익 군수는 “군청 전 공직자들의 능력과 성과를 고려해 공정하고 투명한 인사를 단행했다”며 “앞으로도 열심히 하는 직원들이 직렬의 한계에 갇혀 있지 않고 인사상으로 각종 인센티브를 받을 수 있도록 ‘일하고 싶은 직장문화’ 조성에 앞장서겠다”고 강조했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr