창원시, 창원문화복합타운 개관 위한 첫 회동 열려

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 시청에서 창원문화복합타운 운영위원회 1차 회의를 개최했다고 7일 밝혔다.

창원문화복합타운 운영위원회는 박영근 위원장을 필두로 창원시, 운영자, 사업시행자, SM 엔터, 창원시의회, 민간콘텐츠전문가 등 총 9명의 위원으로 구성해 운영된다.

첫 심의 안건으로는 수익 시설의 사업성 검토와 층별 배치 계획(MD)안이 상정됐다.

수익 시설(B1F, 5~6F)은 문화 시설에서 발생할 수 있는 손실을 보완하고 신규 콘텐츠 투자 재원 확보를 위해 계획된 시설이다.

운영위원회는 코로나 이후 공연 문화 등의 반영이 필요하다는 의견과 함께 장기운영계획, 세부 운영계획 등을 점검한 뒤 최종적인 결정을 진행한다는 방침을 정했다.

아울러 운영위원회의 보고 안건으로 창원문화복합타운 조성 사업 수익에 대한 회계 검증 결과 발표가 진행됐다.

사업 초기부터 특혜 논란 등으로 인한 시행사의 과다 수익 의혹이 제기된 바 있다.

이에 대해 창원시와 시행사는 지난 5월부터 2차례에 걸친 회계 검증을 했다.

회계 검증 결과 시행자의 최종적인 예상 수익률은 매출액 기준(세후 이익) 5.5%~6.7%로 예상됐다.

이로써 그간 논란이 됐던 특혜 등의 의혹과 불신은 해소될 것으로 전망된다.

박영근 위원장은 "운영위원회는 각 당사자의 의견을 충분히 듣고 핵심 콘텐츠 구성은 물론 공공성, 사업성 등을 종합 검토해 창원문화복합타운을 기다려온 창원 시민의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다할 것이다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr