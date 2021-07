반도체 수급난 여전…랜드로버 "2분기 인도량 당초 예상의 절반 수준"

[아시아경제 박병희 기자] 반도체 공급 부족 사태가 이어지면서 자동차 업체의 2분기 실적에 영향을 줄 것이라는 우려가 커지고 있다.

6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 재규어 랜드로버는 반도체 공급 부족 탓에 올해 2분기 차량 인도대수가 당초 예상의 절반으로 줄었다고 밝혔다. 메르세데스 벤츠도 이날 반도체 공급 부족 탓에 2분기 인도대수가 크게 줄었다며 글로벌 매출 증가율이 27%에 그쳤다고 밝혔다.

업계에서는 반도체 공급 부족 사태가 진정되기는커녕 되레 심각해지고 있다는 우려가 제기되고 있다.

메르세데스 벤츠는 반도체 공급 부족이 특히 6월에 심각했다며 연말까지는 반도체 부족 사태가 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다. 재규어 랜드로버도 상당한 수준의 반도체 부족 현상이 내년까지 계속 될 것으로 예상한다고 밝혔다.

미국의 자동차 판매도 둔화되는 흐름을 보인다. 도이체방크는 4월 미국 자동차 판매는 연율 1860만대로 사상 최대에 근접한 수준이었으나 5월 판매는 1710만대, 6월 판매는 1570만대로 줄었다고 추산했다.

아시아 자동차 업체들도 반도체 부족에 따른 판매 부진을 경고하기는 마찬가지다.

상하이 자동차는 올해 상반기 판매 목표치를 50만대 가량 줄였다. 일본 닛산 자동차 올 여름 재고가 부족해 판매가 부진할 수 있다고 경고했다.

현대차는 전날 반도체 부족으로 브라질 공장 가동을 중단한다고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr