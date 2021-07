[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 '여름철 복지 사각지대 집중발굴 기간'을 운영한다고 7일 밝혔다.

집중 발굴 기간은 이달 1일부터 8월 31일까지다.

중점발굴대상자는 위기가구, 기초생활보장 수급 신청 탈락자 및 비정형 거주자 등 생계유지가 어려운 가구다.

군은 복지 사각지대에 놓여있는 위기가구 발굴을 위해 10개 읍·면 명예 사회복지공무원(함안 愛 희망발굴단) 중심으로 현장 밀착 발굴을 한다.

발굴된 위기 가구는 공공지원뿐 아니라 맞춤형 복지 서비스를 받게 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr