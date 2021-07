'부실감독' 금감원 힘 빠지나…정치권서 금융감독 전면개편 논의(종합)

윤창현 의원, ‘금융감독 체계 개편 5대 과제’ 제시

금감원 권한 축소하고, 국회 권한은 대폭 늘리고

[아시아경제 송승섭 기자]펀드 부실판매와 환매중단 사태를 막지 못한 금융당국에 정치권이 칼을 빼 들었다. 금융감독원이 감시업무 소홀로 수천억원 대 부실펀드 피해를 키웠다는 감사원의 검증 결과가 나오면서다. 사고 때마다 불거지는 금융감독체계 개편 논의가 정치권을 중심으로 다시 탄력을 받을 수 있다는 관측이 나온다.

7일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원은 기자회견을 열고 "금융감독 부실이 국민에게 부담을 지우는 상황을 묵과할 수 없다"며 ‘금융감독 체계의 전면적 개편을 위한 5대 과제’를 제시했다. 윤 의원은 이를 토대로 향후 ‘금융위원회·금융감독원 설치법’을 발의할 예정이다.

법안은 금감원 권한을 축소하는 게 골자다. 내부통제 기준을 확립하고 은행·보험·카드사에 대한 중징계 이상의 징계권을 금융위로 환원한다는 내용을 담고 있다. 금감원 업무는 금융사와 임직원에 대한 검사·감리로 줄어든다. 특히 금감원장이 겸직하고 있는 금융위 위원 자리가 제한된다.

금감원에 대한 국회의 권한 강화도 추진된다. 국회의 포괄적 감독권을 도입하고, 부당한 처분에 수정을 요구할 수 있도록 한다. 인사 절차에는 국회 승인제를, 예산 수립에는 감독분담금 모니터링 강화를 대안으로 내놨다. 금감원이 개혁에 소홀할 경우 국회가 대통령에게 원장해임을 건의할 수 있는 근거도 담긴다. 혁신과제 이행을 확인할 수 있게 경영평가 제도와 금융 민원 패스트트랙 제도도 손질한다.

대선국면서 금융감독 시스템 대폭 개편될까

대선국면에서는 행정조직이 개편될 때 금융감독체계도 함께 대폭 바꾸겠다는 계획이다. 윤 의원은 “현행 금융감독조직체계는 이제 많이 낡았다”며 “더 나은 행정서비스 제공을 위해서라도 금융감독 관련 행정 체계와 조직에 전면적 개편이 필요하다”고 주장했다.

정치권에서 목소리를 내기 시작한 건 금융당국에 대한 감사원의 보고서가 나오면서다. 전일 감사원은 ‘금융감독기구 운영실태’ 결과를 통해 사모펀드 제도·운용·판매·검사·감독 과정 전반에 금융당국의 문제점이 발견됐다고 지적했다. 금융위원장과 금감원장도 ‘주의’와 ‘통보’ 등의 조치를 요구받았다.

일각에서는 정치권이 지나치게 금융을 통제할 수 있다는 우려도 나온다. 금융감독기구의 생명인 독립성과 중립성이 침해될 소지가 있는 데다 정치권의 입맛에 맞는 감독이 이뤄질 수 있어서다.

한편 윤 의원은 “사모펀드 사태에 연루된 금융사 CEO는 금감원의 중징계를 받았는데 정작 금감원 경영진에게는 면죄부가 부여됐다”며 “전임 원장과 자본시장담당 부원장에 대한 책임이 재논의 될 수 있도록 감사원에 재심의를 요구해달라”고 언급했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr