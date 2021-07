[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군보건소는 임신·출산장려정책의 목적으로 내년 1월 1일부터 임신·출산 진료비 지원이 확대된다고 7일 밝혔다.

임신·출산 진료비 지원 확대에 관한 내용으로는 그동안 임신부 1인당 60만원씩 지원되던 임신·출산 진료비 지원액이 내년 1월 1일부터 100만원으로 늘어난다.

기타 자세한 사항은 보건소 모자보건실로 문의하면 안내받을 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr