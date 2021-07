신한자산운용, 탄소중립 자산운용사 이니셔티브 국내 최초 가입

[아시아경제 이민지 기자]신한자산운용은 국내 자산운용사 최초로 자산운용사의 탄소중립 운동인 탄소중립 자산운용사 이니셔티브(NZAMI)에 가입했다고 7일 밝혔다.

이 이니셔티브에 서명한 운용사는 지구온난화를 섭씨 1.5도로 제한하기 위한 국제사회의 노력에 발맞추어 2050년까지 운용자산의 탄소중립(탄소 순배출량 ‘0’)을 달성하기 위해 목표를 설정하고 실천하게 된다. 지난해 12월에 출범한 탄소중립 자산운용사 이니셔티브는 7월 7일 기준으로 전세계 128개 운용사가 가입해 있으며, 운용규모로는 43조달러(약 4경9조원)에 이른다.

신한자산운용은 지난해 9월 ESG위원회 설립에 이어 TCFD(기후관련 재무정보 공시에 관한 협의체)지지선언을 한 이후 10월에는 242개 투자대상기업에 기후정보공개와 탄소정보공개프로젝트(CDP)에 참여해 TCFD권고안 준수, 녹색경제활동 분류에 따른 정보공시를 요구하는 주주서한과 질의서를 국내최초로 발송했다.

지난 2005년부터 시작한 ESG관련 펀드에 ESG등급 기준을 적용한 것을 확대해 올해 5월부터는 국내 최초로 일반 공모주식형 펀드에 ESG 기준을 적용했다.

류승헌 신한자산운용 전략?지속가능경영관리책임자(CSSO)인 부사장은 “지속가능한 미래를 위해 기후변화는 우리가 풀어내야하는 과제이며, 자산운용업이 기후변화 해결을 위해 그 역할을 담당해야 하기에 가입을 추진했다”며 “이번 가입을 통해 그룹의 탄소중립 전략 추진 가속화에 기여할 것이며, 나아가 국내 많은 운용사들이 함께 참여하여 전세계적인 탄소배출 절감운동에 동참하기를 기대한다”고 말했다.

