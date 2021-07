합천 관광택시 활성화 요금 할인 이벤트 실시

합천 여행을 위한 관광객 맞춤형 여행 서비스 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 합천 관광택시 활성화를 위한 요금 할인 이벤트를 올해 12월 10일까지 실시한다.

관광택시 정상 요금은 3시간 5만원, 5시간 8만원 , 8시간 12만원이지만 이벤트 기간에는 3시간 3만원, 5시간 5만원, 8시간 8만원으로 시간당 1만원으로 이용할 수 있다.

관광택시 요금은 택시 이용료로 관광지 입장료, 체험비, 주차료는 관광객이 별도로 부담하여야 하고 예약 시간을 초과하는 경우 추가 요금이 발생할 수 있다.

합천 관광택시를 이용하는 방법은 포털사이트 네이버에서 간단한 정보를 등록하면 된다.

군 관계자는 “합천 관광택시는 합천 정보통 베테랑 택시 기사님의 안내로 합천명소와 숨은 맛집을 여행할 수 있는 안전하고 편리한 여행을 위한 관광객 맞춤형 여행 서비스가 될 것이다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr