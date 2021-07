창원시, 장마철 교통재난 예방 캠페인 전개

7월 교통안전 PLUS 캠페인 '차량용 안전키트 갖기' 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 장마철이 시작됨에 따라 7월 '차량용 안전 장비 갖기'를 주제로 교통재난 예방 캠페인에 나선다고 7일 밝혔다.

차량용 안전 장비는 '유리 파쇄용 망치, 안전벨트 절단용 칼, 소화기' 등으로 구조 골든타임 확보를 도와주는 장치를 말한다.

이는 교통재난 사고 시 사용하는 장치이므로 차량 운전자 손이 닿는 가장 가까운 곳에 상시 비치해야 한다.

시는 지난해 11월 전국 최초로 한국교통안전공단 경남본부, 현대자동차 경남지역본부와 업무 협약을 맺고 '차량용 안전 장비 갖기 운동'을 전개하고 있다.

시는 시민 공감대 형성을 위한 캠페인 전개, 한국교통안전공단 경남본부는 비상용 안전 장비 갖기 필요성과 사용법 교육, 향후 법제화 추진을 담당한다.

현대자동차 경남지역본부는 차량 구매자를 대상으로 홍보하는 등 각자의 역할을 분주히 추진하고 있다.

