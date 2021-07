모더나 백신 35.4만회분 내일 도착…"이달 말 55~59세에 접종"

다음주 예약 받고 2주 후 접종 시작

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 미국 모더나와 개별계약한 코로나19 백신 35만4000회분이 8일 국내에 도착한다.

홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 7일 백브리핑에서 "오늘 화이자 백신 132만7000도스가 들어온 데 이어 내일 모더나 백신이 들어온다"며 "현재 백신 양이 충분하지 않아 '백신 공백'이라는 이야기가 있는데 어차피 7월 이후 접종의 주력은 모더나와 화이자 백신이기 때문에 꾸준히 들어올 것"이라고 밝혔다.

이번에 들어온 모더나 백신은 국가 검증 절차를 거쳐 7월 넷째주부터 접종될 전망이다. 홍 팀장은 "이달 마지막주 55세에서 59세 연령층에 먼저 접종이 이뤄진다"면서 "다음주 예약을 진행해 2주 후 접종하는 물량으로 활용하는 것"이라고 말했다.

정부가 모더나와 계약한 물량은 총 4000만회분이다. 현재까지는 두 차례에 걸쳐 총 11만회분만 국내에 공급됐다. 해당 백신은 상급종합병원, 종합병원 등 병원급 이상 의료기관에서 일하는 30세 미만 보건의료인과 의대생·간호대생 등 예비 의료인 등의 접종에 투입됐다. 다만 화이자 백신과 달리 모더나 백신은 부정기적으로 도입된다는 게 추진단의 설명이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr