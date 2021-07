옥은숙 의원 '경상남도 해양폐기물 관리 조례안' 대표발의

아동학대 예방 및 보호에 관한 조례 개정안 발의

7월 15일 임시회에서 처리 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회는 옥은숙 도의원(더불어민주당, 거제3)이 어업인들의 삶의 터전과 해양생태계 보호를 위해 '경상남도 해양폐기물 관리 조례안'을 대표 발의했다고 7일 밝혔다.

또한 '아동 학대 예방 및 보호에 관한 조례'를 개정해 학대 아동 인권 향상의 기반을 마련했다.

'경상남도 해양폐기물 관리 조례안'은 해양폐기물의 피해가 심각하다는 호소와 바다 오염이 심각하다는 판단을 반영해 조례를 대표 발의했다.

옥 의원은 "비록 조례 제정이 늦은 감이 있지만, 제도적 장치가 마련되는 만큼 철저한 시행을 통해 해양생태계 보호와 깨끗한 바다를 위해 모두가 나서야 한다"고 강조했다.

뿐만 아니라 옥 의원은 아동 학대 사건에 대한 실질적인 제도 개선을 위해 전문가들을 초청해 경남도의회에서 토론회를 개최했다.

토론회에서 제안된 실효적인 의견들과 정책 전문가들의 제안을 반영해 이번 조례 개정안을 대표 발의했다.

옥 의원은 "농해양수산위원회 위원장으로 재임하는 동안 도민이 요구하는 개선사항을 고민해 다양하고 내실이 있는 입법을 만들도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

