이낙연 "여가부 폐지 반대…특정 성별 혐오에 편승한 포퓰리즘적 발상"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 여성가족부 폐지 주장에 반대한다고 밝혔다.

7일 이 전 대표는 페이스북에 "국민의힘 이준석 대표와 유승민 전 의원 등의 여성가족부 폐지 주장에 반대한다"면서 "여성가족부의 부분적 업무조정은 필요하지만, 부처의 본질적 기능은 유지되고 강화돼야 한다"고 적었다.

이 전 대표는 "여성가족부는 1998년 제정된 '남녀차별 금지 및 구제에관한 법률'을 토대로 2001년 김대중 대통령님이 처음 만드신 '여성부'에서 시작됐다"고 설명하면서 "이후 노무현 정부에서 '여성가족부'로 확대 개편돼 사회 발전과 변화에 따른 여러 기능, 가정폭력과 성폭력 등 여성 대상 범죄 대응, 여성정책 기획, 저출산 고령화 대응 등 다양한 업무를 수행하게 됐다"고 강조했다.

그러면서 "시대와 상황이 과거와 많이 달라졌다고는 하지만, 아직도 우리 사회에는 여성의 권익을 신장하고 여성의 참여를 끌어올려야 할 분야들이 많다"며 "여성가족부의 역할 조정은 필요하지만 부처 폐지를 주장하는 것은 옳지 않다"고 지적했다.

이 전 대표는 "혹시라도 특정 성별 혐오에 편승한 포퓰리즘적 발상은 아닌지 걱정된다"면서 "'평등을 일상으로'라는 여성가족부의 지향은 여성만이 아니라 남성과 우리 사회의 모든 약자들을 위해 구현돼야 할 가치"라고 말했다.

이어 "혐오와 분열을 자극하거나 그에 편승하는 정치는 위험하다"며 "화합과 배려로 공동체의 행복을 추구하는 정치가 실현되기를 바란다"고 끝맺었다.

전일 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원은 '여성가족부 폐지'를 공약했다. 유 전 의원은 "여성가족부가 과연 따로 필요하냐"면서 "여성의 건강과 복지는 보건복지부가, 여성의 취업, 직장내 차별, 경력단절여성의 직업훈련과 재취업 문제는 고용노동부가, 창업이나 기업인에 대한 지원은 중소벤처기업부가, 성범죄와 가정폭력, 데이트폭력 등의 문제는 법무부와 검찰, 경찰이, 아동의 양육과 돌봄 문제는 보건복지부와 교육부가 담당하면 되고 담당해야 한다"고 말했다.

그러나 국민의힘 내에서도 이 같은 공약은 젠더갈등을 부추길 수 있다며 반발을 샀다.

