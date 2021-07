추석 성수품 공급확대…태풍·장마 영향 농축산물 물가 급등 대비"

농식품부, 농축산물 수급회의 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부는 지난해 여름철 태풍과 장마로 농축산물 물가가 올랐던 경험을 교훈삼아 올해는 실수를 반복하지 않을 것이라고 밝혔다. 추석 성수품 공급물량 확대방안 등을 마련해 농축산물 물가를 조기 안정화하겠다는 것이다.

농식품부는 7일 오후 2시 농업관측센터 오송사무실에서 김인중 식품산업정책실장 주재로 농축산물 수급 대책반 회의를 열고 이 같은 내용을 논의했다. 회의엔 농업협동조합(농협)경제지주, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국농촌경제연구원 농업관측센터 등 수급관리 관계기관과 양계협회, 한우협회, 한돈협회, 육계협회, 신선채소조합, 도매시장법인(대아청과, 한국청과), 이마트·롯데마트 등 관련 분야 전문가들이 참석했다.

회의는 여름 장마철과 오는 9월21일 추석 성수품 공급 차질을 방지하기 위해 추진됐다. 배추, 무, 사과 등 10대 성수품과 쌀, 마늘 등 주요 농축산물의 수급 상황을 점검하고 물가를 안정적으로 관리하기 위한 방안을 논했다.

농식품부에 따르면 농축산물 물가는 4개월 연속 하락세를 나타내고 있다. 다만 지난 3일 제주에서 시작된 장마가 지속되면 일조량 부족으로 오이, 풋고추, 애호박, 가지, 상추 등 시설 채소 중심으로 가격이 오를 가능성도 제기되는 상황이다. 생육이 지연되고 출하량이 감소할 수 있기 때문이다.

이에 농식품부는 지난달 10일부터 운영 중인 농업재해대책 상황실을 중심으로 기상 상황을 신속히 공유하고 있다. 배수로 정비, 시설하우스 주변 배수로 점검 등을 통해 습해를 예방하고, 지주대 보강을 통해 쓰러짐을 방지하며, 비 오기 전 사전 예방 약제 살포 및 비 온 후 병해충 방제약제 살포 점검 등을 통해 피해를 최소화하고 있다.

무엇보다 추석이 있는 하반기 물가를 관리하기 위해 지난해 여름 태풍과 최장 장마로 농축산물 물가가 높게 형성된 경험을 반면교사 삼아 여름철 기상이변에 따른 농축산물 가격 급등이 최소화될 수 있도록 위기관리를 강화해 나가갈 방침이다. 예를 들어 농산물은 생육상황을 수시로 점검하고 김 실장 주재로 수급상황 대책회의 등을 열어 가격을 관리한다. 축산물은 산란계 마릿 수·산란율·계란 생산량 및 소·돼지고기 출하 동향 점검 등을 한다.

김 실장은 "추석 물가가 안정적으로 유지될 수 있도록 미리미리 성수품 수급 상황을 챙기고 계약재배 등을 활용한 성수품 공급물량 확대 방안 마련 등을 통해 농축산물 물가가 조기에 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

