허종식 의원, 인천서 '백신 전문인력 양성' 사업 추진

복지부, 2차 추경에 사업비 28억원 반영

연세대 송도캠퍼스서 9월부터 백신 전문인력 교육

허 의원 "mRNA 백신 관련 기술 국산화 중요"

[아시아경제 박혜숙 기자] 정부의 글로벌 백신 허브 정책에 따라 오는 9월부터 인천 송도에서 백신 전문인력 양성 사업이 추진된다.

더불어민주당 허종식(인천 동구미추홀구갑) 의원은 "정부가 인천에서 백신 전문인력 양성 사업을 추진하기 위해 올해 제2차 추가경정예산안에 국비 28억원을 반영했다"고 7일 밝혔다.

총 사업비 50억원(국비 28억원, 지방비 12억원, 연세대 10억원) 규모로 시작되는 이 사업은 연세대 도서관 사무실을 백신 교육 실습장으로 리모델링하고, 올해 말까지 90여개의 관련 장비를 구축한다.

이에 따라 연세대는 9월부터 백신 관련분야 종사자와 취업 희망자 등을 대상으로 이론교육을 하고 장비 구축이 완료되는 대로 실습교육에 돌입한다는 계획이다.

백신 관련 전문인력을 조기에 배출함으로써 mRNA 백신(바이러스의 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 활용한 백신)

기술 국산화에 발 빠르게 대응하겠다는 것이다.

이번 사업은 지난해 인천시가 보건복지부·산업통상자원부 공모로 선정된 '바이오의약품 공정·개발 전문인력 양성센터 구축' 사업과 연계돼 있다.

복지부와 산업부가 각각 교육프로그램(한국형 나이버트 NIBRT) 도입과 센터 건립(연세대 송도캠퍼스 부지)을 맡는 구조로 2025년까지 약 600여억원의 국비가 투입된다.

2024년 센터 개소를 목표로 현재 설계가 진행 중으로, 정부는 이에 앞서 인천 송도에서 백신 전문인력 양성 사업까지 추진해 전문인력을 조기에 공급하겠다는 계획이다.

백신 등 바이오의약품 생산 확대로 전문인력 수요가 증가하고 있지만, 관련 기업들은 교육비 부담 등을 이유로 인력 양성에 적극 나서지 않고 있고, 대기업이 전문인력을 대거 채용할 경우 중소 제약사들의 인력난이 가중될 수 있는 만큼 정부가 선제적 조치에 나서겠다는 것이다.

앞서 복지부는 첨단 바이오 공정시설을 활용한 인력 교육·연구 솔류션을 제공하는 아일랜드 국립 교육기관인 나이버트 측과 교육 과정 계약을 맺었다.

허종식 의원은 "코로나19 변이 등 감염병을 발 빠르게 대응하기 위해선 mRNA 백신 관련 기술 국산화가 중요하다"며 "인천이 백신 전문인력을 양성하게 됨으로써 글로벌 백신 허브 도시로 한 발짝 더 나아가게 됐다"고 밝혔다.

한편 정부는 이번 추경에 '백신 및 원부자재 생산시설·설비 구축 지원' 사업비 180억원(18개 기업 각 10억원)을 편성해 원부자재 국산화 프로젝트에도 탄력이 붙을 전망이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr