신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 급증으로 서울의 한강공원, 청계천변 등에서 야간 음주가 금지된 7일 서울 여의도 한강공원 편의점에 ‘22시 이후 주류 판매 금지’ 안내문이 붙어 있다. /문호남 기자 munonam@

