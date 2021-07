금투협 "상반기 K-OTC 시총 22조…6년 반 만에 최고치"

[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회는 올해 상반기 장외주식(K-OTC) 시장의 시가총액이 22조원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

지난달 말 기준 K-OTC 시장의 시총은 22조931억원으로 지난해 말 대비 5조493억원(29.6%) 증가했다. 이는 지난 2014년 11월 삼성SDS의 시총이 반영됐던 42조811억원 이후 6년 반 만에 최고치다. 시총이 1조원을 넘는 개별 기업도 지난해 3곳에서 5곳 SK에코플랜트, 넷마블네오, 세메스, 포스코건설, LS전선 등 5곳으로 늘었다.

올해 상반기 일평균거래대금은 전년 동기(43억1000만원) 대비 21억6000만원(50%) 증가한 64억7000만원으로 역대 최대를 기록했다. 같은 기간 총 거래대금은 7954억원이었다. K-OTC 시장의 누적 거래대금은 지난 2월 4조원을 돌파한 이후 현재는 4조6000억원에 달했다. 거래량은 전년 동기(79만4454주) 대비 14만4618주(18%) 증가한 93만9072주를 기록했다.

금융투자협회 측은 “소액주주에 대한 양도세 면제와 증권거래세 인하 등 세제 혜택, 동학개미운동과 기업공개(IPO) 전 비상장 기업에 대한 관심 증가로 지속적으로 거래 규모가 확대되고 있다” 말했다.

거래기업 수를 보면 상반기 말 등록기업은 총 36개사, 지정기업 103개사로 총 139개사로 집계됐다. 올해 들어 총 10개사가 K-OTC 시장에 진입했으며 이 중 등록기업은 4개사, 지정기업은 6개사였다. K-OTC 시장의 법인은 기업의 신청에 따라 매매 대상이 되는 등록기업과 기업의 신청 없이 금투협이 직접 매매 대상으로 지정하는 지정기업으로 나뉘는데 최근엔 기업의 자발적 시장 진입이 지속적으로 증가한 것으로 나타났다.

금투협 측은 “K-OTC 시장은 중소, 벤처기업 성장을 위한 모험자본 공급 역할을 수행하고 있다”며 “K-OTC 기업은 올해 상반기 중 유상증자 등을 통해 2140억원의 자금을 조달했다"고 설명했다.

