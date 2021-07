대구시, 올해 제2회 추경 4155억 편성 … 당초예산 4.3% 규모

권영진 시장 "영세기업, 소상공인 지원, 소비 회복, 코로나 방역 강화"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 7일 당초예산 9조6522억원보다 4155억원(4.3%)이 증가된 10조677억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 밝혔다.

특별회계는 당초 예산(2조325억)보다 1.9%(395억) 늘어난 2조720억원이고, 일반회계는 7조6197억에서 4.9%(3760억) 증가한 7조9957억원이다.

세입 재원은 주택가격 상승·거래량 증가에 따른 부동산 취득세 등 지방세 수입 1500억원, 지역사랑상품권 발행과 희망근로 지원사업 등 국고보조금 1268억원, 시비보조금 반환금 수입 등 세외수입과 지방교부세 등을 반영한 총 4155억원이다.

이번 추경안은 소상공인 등의 금융지원과 소비회복 여건 조성 등 3차 대구형 경제방역 대책을 중점 지원하고, 코로나 방역 및 민생안정 강화 등 코로나19 극복에 총력을 다하고자 마련한 것이라고 대구시는 설명했다.

세부적으로는 ▲3차 대구형 경제방역 616억 ▲다시뛰는 대구경북 Jump-UP 추진 185억 ▲코로나19 극복 대구형 경제방역 3354억원 등이다.

권영진 대구시장은 "소상공인 보증지원 규모 확대, 대구행복페이 추가 발행 등 소비붐업 조성과 민생경제 회복 지원, 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 마련한 올해 제2회 추경안"이라며 "지역경제에 활력을 불어넣기 위해 최대한 신속하게 집행할 계획"이라고 전했다.

