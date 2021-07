KB국민카드가 7일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 아동권리보호 사업인 '굿 터치' 지원을 위한 후원금 1억원을 사회복지법인 '굿네이버스'에 전달했다. 이날 전달된 후원금은 권리 보호가 필요한 아동이 있는 가정 중 저위험군으로 분류된 80가구를 대상으로 아동이 가정에서 신체·정서적으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 활동과 프로그램 운영에 사용될 예정이다. 이동철 KB국민카드 사장(왼쪽)이 김웅철 굿네이버스 사무총장에게 후원금을 전달하고 기념사진을 촬영하고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr