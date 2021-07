브랜드엑스 젝시믹스, ‘워터타투 립틴트’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 미디어커머스 기업 브랜드엑스코퍼레이션이 전개하는 브랜드 젝시믹스는 ‘워터타투 립틴트’를 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 신제품은 앞서 출시된 ‘벨벳크림 립틴트’, ‘젤리볼륨 타투 립틴트’ 라인에 지속력을 높인 제품으로 마스크 착용에도 쉽게 지워지지 않고 물과 땀에 강한 것이 특징이다.

색상은 ‘얼라이브레드’, ‘쏘탠저린’, ‘버블리핑크’, ‘볼드레드’ 등 4가지로 구성됐다. 콜라겐 합성을 촉진시키는 노니 열매 추출물과 비타민 성분이 풍부한 카무카무 열매·패션프루트 열매·비타민나무 등 6가지 과일 추출물 성분이 함유돼 입술을 촉촉하게 해준다.

워터타투 립틴트는 지난달 28일 사전 판매 행사에서 이틀 동안 초도물량 2000개가 모두 소진될 정도로 높은 구매율을 보이고 있다. 젝시믹스는 신제품 출시 기념으로 선착순 3000명에게 립틴트1개 구매 당 5㎖ 미니어처 크기의 전용 리무버를 무료로 증정하고 있다.

이수연 젝시믹스 대표는 “코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 화장품의 성분과 색상을 피부에 오랫동안 머물게 하는 락킹기능이 더욱 중요해졌다”며 “신제품 워터타투 립틴트는 물처럼 가볍게 발리지만 땀과 물에 쉽게 지워지지 않아 여름철 사용하기에 제격”이라고 전했다.

